ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kansrijke partij Le Pen krijgt volle laag om 'hulpstop' Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 18:41
anp040926184 1
PARIJS (ANP) - De populaire partij van de radicaal-rechtse Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat die de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Het Rassemblement National "dient Rusland", zegt een belangrijke rivaal van Le Pen in de presidentsverkiezingen van volgend jaar.
RN-ondervoorzitter Louis Aliot zei donderdagavond op nieuwszender BFMTV dat zijn partij "de kraan zal dichtdraaien" als zij aan de macht komt. "De gezondheidszorg, het onderwijs, de hele economie, alles is tot het uiterste opgerekt", zei Aliot. "Maar men vindt geld om wapens te kopen."
De centrumrechtse presidentskandidaat Edouard Philippe hekelde de uitlatingen. "Het verzwakken van Oekraïne, zoals Marine Le Pen wil, bedreigt de veiligheid van Europa en Frankrijk", zei hij op X. "Ik zal alles doen om dat te beletten."
Ook concurrent Gabriel Attal, een andere kandidaat van het midden, sprong bovenop Aliot. "RN toont weer eens zijn onderwerping aan Rusland", twitterde hij.
loading

POPULAIR NIEUWS

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall rekent nu €1,70 per kuub gas, en bij 44 van de 53 contracten steeg de prijs in één week: dit moet je weten voor 1 oktober

71789307_m

Dit land is stiekem net zo mooi als Scandinavië, maar dan veel goedkoper

77642658_m

Deze stad heeft het meest te lijden onder massatoerisme

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Het kabinet heeft €2 miljard geschrapt, maar €4,8 miljard aan bezuinigingen op WW en WIA staat nog overeind: dit verandert er als jij je baan verliest

shutterstock_2272500187

Waarom die prop aluminiumfolie in de vaatwasser je bestek niet gaat redden

shutterstock_2679156659

Creditcard opzeggen door je nieuwe betaalpas? Zoveel bespaar je per jaar, en dit is wat je ervoor inlevert

Loading