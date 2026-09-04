Kansrijke partij Le Pen krijgt volle laag om 'hulpstop' Oekraïne

PARIJS (ANP) - De populaire partij van de radicaal-rechtse Marine Le Pen ligt onder vuur om de aankondiging dat die de hulp aan Oekraïne wil stopzetten. Het Rassemblement National "dient Rusland", zegt een belangrijke rivaal van Le Pen in de presidentsverkiezingen van volgend jaar.

RN-ondervoorzitter Louis Aliot zei donderdagavond op nieuwszender BFMTV dat zijn partij "de kraan zal dichtdraaien" als zij aan de macht komt. "De gezondheidszorg, het onderwijs, de hele economie, alles is tot het uiterste opgerekt", zei Aliot. "Maar men vindt geld om wapens te kopen."

De centrumrechtse presidentskandidaat Edouard Philippe hekelde de uitlatingen. "Het verzwakken van Oekraïne, zoals Marine Le Pen wil, bedreigt de veiligheid van Europa en Frankrijk", zei hij op X. "Ik zal alles doen om dat te beletten."

Ook concurrent Gabriel Attal, een andere kandidaat van het midden, sprong bovenop Aliot. "RN toont weer eens zijn onderwerping aan Rusland", twitterde hij.