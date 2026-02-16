ECONOMIE
Dinsdag mogelijk ook nog treinen met rommel van carnavalsvierders

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 9:32
UTRECHT (ANP) - Treinreizigers moeten ook dinsdag nog rekening houden met treinen vol rommel van carnavalsgangers. Spoorvervoerder NS heeft afgelopen weekend dubbel zoveel schoonmakers ingezet om de treinen schoon te maken, maar verwacht niet dat de situatie dinsdag helemaal is opgelost, laat een woordvoerder weten.
Reizigers konden maandag op weg naar werk of school resten braaksel op de grond, achtergelaten carnavalskostuums op de stoelen en lege drankflessen in het gangpad aantreffen. De zegsman noemt het "schrikbarend" hoe de treinen er soms aan toe zijn.
De prioriteit ligt volgens de NS bij het schoonmaken van de meest vervuilde treinen. Het is volgens het bedrijf soms een lastige keuze om te besluiten een vervuilde trein wel of niet te laten rijden. Als een trein uitvalt, heeft dat namelijk ook weer gevolgen.
De NS zei zaterdag al overrompeld te zijn door de puinhoop die carnavalsvierders in treinen achterlaten. De vervoerder riep reizigers op hun rommel mee te nemen.
