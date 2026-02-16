Weet waar je aan begint, zegt Jetten tegen aanstaande collega's

DEN HAAG (ANP) - "Begrijp je dat je lid wordt van een kabinet dat op 66 zetels stoelt en dat je dus flink aan het werk moet om steun in de Kamer te vinden?" Die vraag zegt beoogd premier Rob Jetten deze week te stellen aan de aankomende bewindslieden wanneer zij een voor een bij hem langskomen.

D66'er Jetten wil "nog even alle vragen stellen die gesteld moeten worden in deze fase", zei hij maandagochtend tegen het ANP. "Is iedereen benoembaar en is iedereen er ook klaar voor?" Dat sommige beoogde bewindspersonen al in een eerder kabinet hebben gezeten, maakt wat Jetten betreft niet uit. "Iedereen wordt langs dezelfde meetlat gelegd."

De Volkskrant meldde maandag dat beoogd staatssecretaris van Financiën Nathalie van Berkel (D66) onjuiste informatie over haar opleiding op LinkedIn zette. "Alle vragen komen voorbij, ook bij mevrouw Van Berkel", zei Jetten hierover. "U kunt ervan uitgaan dat we met alle kandidaten een stevig gesprek zullen voeren."