ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Weet waar je aan begint, zegt Jetten tegen aanstaande collega's

Samenleving
door anp
maandag, 16 februari 2026 om 9:35
anp160226046 1
DEN HAAG (ANP) - "Begrijp je dat je lid wordt van een kabinet dat op 66 zetels stoelt en dat je dus flink aan het werk moet om steun in de Kamer te vinden?" Die vraag zegt beoogd premier Rob Jetten deze week te stellen aan de aankomende bewindslieden wanneer zij een voor een bij hem langskomen.
D66'er Jetten wil "nog even alle vragen stellen die gesteld moeten worden in deze fase", zei hij maandagochtend tegen het ANP. "Is iedereen benoembaar en is iedereen er ook klaar voor?" Dat sommige beoogde bewindspersonen al in een eerder kabinet hebben gezeten, maakt wat Jetten betreft niet uit. "Iedereen wordt langs dezelfde meetlat gelegd."
De Volkskrant meldde maandag dat beoogd staatssecretaris van Financiën Nathalie van Berkel (D66) onjuiste informatie over haar opleiding op LinkedIn zette. "Alle vragen komen voorbij, ook bij mevrouw Van Berkel", zei Jetten hierover. "U kunt ervan uitgaan dat we met alle kandidaten een stevig gesprek zullen voeren."
loading

POPULAIR NIEUWS

schermafbeelding 2024 04 02 om 072958

Dagcreme van de Lidl (€2) scoort veel beter dan Lancôme (€23) en La Mer (€205)

ANP-545207327

Nathalie van Berkel (D66), beoogd staatssecretaris van Financiën, knoeide jarenlang met haar CV

205490753_m

Veroudering? Vasten is ons krachtigste wapen.

170524-pope-trump-cr-0444_crop

Trump-adviseur Bannon wilde de paus omverwerpen.

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

ANP-550431792

Bekende ster overlijdt aan kanker: waarom dit nieuws je angst kan aanjagen

Loading