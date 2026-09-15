Dinsdagavond staaf van spoor gehaald tussen Holten en Rijssen

RIJSSEN (ANP) - Van het treinspoor tussen Holten en Rijssen is dinsdagavond een metalen staaf verwijderd. Dat bevestigt een woordvoerder van NS nadat een ANP-fotograaf daar beelden van maakte. Iets na 17.00 uur ontstond een overwegstoring in het Overijsselse Rijssen. Inmiddels rijden de treinen op het traject weer.

De woordvoerder zegt dat er een vermoeden van opzet is en dat nog niet kan worden vastgesteld wanneer de metalen staaf op het spoor is gelegd of wie dat heeft gedaan. Het materiaal is overhandigd aan de politie. Tussen Deventer en Rijssen reden stopbussen tijdens de storing.

Dinsdag zorgden sabotageacties ervoor dat treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Op tientallen plekken waren buizen op het spoor gelegd. Het is nog onbekend wie daar verantwoordelijk voor is.