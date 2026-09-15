ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Parttimer met minimumloon levert netto in.

Economie
door Redactie
dinsdag, 15 september 2026 om 19:45
bijgewerkt om dinsdag, 15 september 2026 om 19:48
anp150926218 1
Volg ons op Google Nieuws
Mensen die in deeltijd werken voor het minimumloon dreigen er in hun nettosalaris op achteruit te gaan. Dat meldt salaris- en hr-platform Youforce op basis van eigen berekeningen naar aanleiding van de Prinsjesdagplannen.
Youforce keek naar het effect van de plannen op salarissen van mensen die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon. Zij houden van hun brutoloon 5,16 tot 11,83 euro per maand minder over, berekende de salarisdienstverlener.
Dat komt door veranderingen in korting die je krijgt op de loonheffing, legt Youforce-topman Stefan Op de Woerd uit. Een deel van de loonheffingskorting, de arbeidskorting, valt relatief laag uit voor de lagere inkomens. De grens voor dat lage percentage is iets opgeschoven.
Fulltimers die voor een minimumloon 40 uur per week werken, gaan er netto juist 17,17 euro per maand op vooruit. Youforce houdt bij de berekeningen wel een slag om de arm. De minimumlonen moeten per 1 januari nog worden geïndexeerd, waarbij ze meestijgen met de inflatie. Die verhoging is niet meegenomen in de berekeningen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2694222623

Alles in Nederland sinds de euro ruim 60 procent duurder: dit kostte €100 in 2002 nu

consultancybureau starters sluiten weer vaker een hypotheek af1676935505

16 banken verhogen deze week hun hypotheekrente: check of jouw verstrekker erbij zit

prinsjesdagstukken economie groeit in 2021 met 35 procent1599584175

In Duitsland betaalt je werkgever 6 weken ziekengeld, in Nederland 2 jaar: zo groot zijn de verschillen per land

ANP-514869318

Dit is hoe Vieze Jack er in het echt uitziet

nvm starter heeft niets aan hogere overdrachtsbelasting belegger1687861531

Startersvrijstelling naar €615.000: tot €12.300 besparing als je in 2027 je eerste huis koopt

117284144_m

Deze drie soorten gaslighters lopen rond op jouw werkvloer

Loading