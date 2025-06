Diplomaten: Iran en VS hebben telefonisch overlegd

DUBAI/CALGARY (ANP/RTR) - De speciale Amerikaanse gezant Steve Witkoff heeft volgens anonieme diplomatieke bronnen meerdere keren getelefoneerd met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Abbas Araqchi tijdens de Israëlische aanvallen op Iran. Araqchi zou hebben gezegd dat Iran "flexibel" kan zijn als het gaat om het nucleaire programma van het land indien de VS Israël ertoe brengen de aanvallen te stoppen. Iran zou terugkeren naar de onderhandelingstafel wanneer de Israëlische aanvallen zijn gestopt.

President Donald Trump heeft gepleit voor een diplomatieke deal over de kwestie en wil dat Iran zelf helemaal geen uranium meer verrijkt. Dit is voor het Iraanse regime vooralsnog onaanvaardbaar.

De gesprekken tussen Witkoff en Araqchi zouden een opvallend direct contact tussen de twee landen zijn. Witkoff sprak Araqchi in Oman en Italië eerder dit jaar heel erg kort in de marge van de indirecte onderhandelingen tussen de VS en Iran. Die hebben geen diplomatieke betrekkingen sinds 1980.