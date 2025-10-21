ECONOMIE
Directeur Louvre moet zich in Senaat verantwoorden

Samenleving
door anp
dinsdag, 21 oktober 2025 om 3:06
anp211025003 1
PARIJS (ANP/AFP) - De directeur van het Louvre, Laurence des Cars, wordt woensdagmiddag verhoord over de inbraak in het museum afgelopen weekend. Een culturele commissie van de Franse Senaat zal Des Cars dan om tekst en uitleg vragen.
De voorzitter van de culturele commissie, Laurent Lafon, liet aan nieuwszender BFMTV weten dat het doel van de hoorzitting is te achterhalen of de juiste procedures zijn gevolgd. Ook wil de commissie weten hoe Des Cars in de toekomst de beveiliging van het museum denkt te garanderen.
Inbrekers stalen zondagochtend juwelen "van onschatbare waarde" uit de Galerie d'Apollon van het beroemde kunstmuseum. Er is in Frankrijk veel ophef na de juwelenroof. Minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nuñez heeft veiligheidsmaatregelen in Franse musea aangekondigd.
