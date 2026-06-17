Epidemioloog: vorming kritische OMT-tegenhanger geen lichte keuze

DEN HAAG (ANP) - Het was volgens epidemioloog Amrish Baidjoe "geen lichte beslissing" om het zogeheten 'Red Team' op te richten tijdens de coronacrisis. Dat team, bestaande uit wetenschappers met verschillende achtergronden, gaf als tegenhanger van het Outbreak Management Team "gevraagd en ongevraagd" kritiek op het coronabeleid.

Baidjoe wilde niet dat de oprichting van het Red Team zou afleiden van de OMT-adviezen. Tegelijkertijd vond hij dat het nodig was om georganiseerd kritiek te geven op de besluiten.

Zo zette Baidjoe "grote vraagtekens" bij de strategie om 'groepsimmuniteit' na te streven. Dat wordt behaald als genoeg mensen immuniteit opbouwen doordat zij een ziekte hebben gekregen. Bij ziektes zoals de mazelen werkt dat, omdat men na blootstelling aan het virus voor het hele leven immuun is. Maar voor corona is dat niet zo, omdat het virus snel verandert. Wel worden mensen die het virus hebben gehad of zijn ingeënt veel minder ziek.