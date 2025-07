Directeur Nederlands Fotomuseum ontslagen na intern onderzoek

ROTTERDAM (ANP) - De directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, Birgit Donker, is "definitief uit haar functie ontheven", meldt het museum zaterdag. Dat gebeurde na een intern onderzoek naar haar functioneren. In juni werd Donker al op non-actief gesteld door de raad van toezicht (RvT) na "zorgelijke meldingen".

"De RvT concludeert dat er een onherstelbare vertrouwensbreuk is ontstaan", schrijft de raad in een verklaring. "Uit het onderzoek blijkt dat de directeur-bestuurder herhaaldelijk informatie heeft achtergehouden of onjuist gepresenteerd." Het gaat volgens de RvT om informatie over "het welzijn van medewerkers en de cultuur van de organisatie" die nodig is om toezicht te houden. "Cruciaal is dat een RvT nooit de mogelijkheid tot deugdelijk toezichthouderschap mag worden ontnomen."

De Volkskrant meldde eerder dat er sprake was van "negatieve berichten van personeelsleden over het leiderschap van de directeur" en een 'giftige werkomgeving' en 'angstcultuur' bij het museum. Donker zei eerder tegen de krant de klachten over een onprettige werksfeer niet te herkennen.

De raad erkent dat Donker veel heeft bereikt voor het museum. "Maar deze verdiensten mogen nooit ten koste gaan van sociale veiligheid en mentale gezondheid van de medewerkers, die allemaal op hun eigen vlak een essentiële bijdrage leveren aan het succes van het museum." De komende tijd wordt gezocht naar een nieuwe directeur.