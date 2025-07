Moet je nog wel champagne willen drinken?

De keurige Franse champagneboeren blijken seizoenarbeiders vaak onder mensonterende omstandigheden druiven te laten plukken. Een Franse rechter doet uitspraak in een zaak hierover.

Het gaat om een vrouw die vijftig druivenplukkers aan het werk had, die dertien uur per dag moesten werken, geen stromend water hadden en bedorven voedsel kregen. Ze woonden in een verlaten gebouw waar het smerig en klein was. Een buurvrouw tipte de inspectie. Het waren allemaal ongedocumenteerde migranten uit West-Afrika. De aanklager omschreef de omstandigheden als schadelijk voor de 'veiligheid, gezondheid en waardigheid' van de arbeiders. Zij kwamen in dienst via een uitzendbureau dat hen misleidde met mooie praatjes. De Kirgizische directeur van het bureau kan vier jaar cel krijgen.

Dit geval staat niet op zichzelf. Hoewel er in Frankrijk strenge regels gelden voor de arbeidsomstandigheden rond de druivenpluk worden die steeds vaker met voeten getreden. In 2023 stierven nog zes druivenplukkers in de Champagnestreek aan een hitteberoerte. Ook zijn er nog meer strafzaken geweest tegen de uitzendbureaus die deze werknemers aannemen.

De champagnestreek is natuurlijk niet uniek wat betreft de uitbuiting van arbeidsmigranten. Een kwart van de werknemers in de Europese landbouw is migrant. Een gigantisch aantal dat broodnodig is om de sector in stand te houden en te zorgen dat wij onze aardbeitjes en tomaatjes kunnen eten wanneer we willen. Maar veel te vaak worden deze mensen uitgebuit: ze maken soms wel 90-urige werkweken en staan fruit en groente te plukken onder de brandende zon. Wonen doen ze in oude schuren of leegstaande gebouwen. Ook in Nederland komt uitbuiting volop voor in de tuinbouw, net als in Spanje en Italië.