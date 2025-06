Directeur Nederlands Fotomuseum op non-actief na 'meldingen'

ROTTERDAM (ANP) - De directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, Birgit Donker, is op non-actief gesteld. Dit is gedaan door de Raad van Toezicht (RvT) van de organisatie, bevestigt een woordvoerder van de raad naar aanleiding van een artikel van de Volkskrant.

De directeur is op non-actief sinds 19 juni. "Dit blijft van kracht zolang een onderzoek naar haar functioneren loopt", aldus de RvT. De raad zegt te handelen op "meldingen" die het vorige week heeft ontvangen.

"Het onderzoek verloopt volgens een zorgvuldige procedure en momenteel spreekt de RvT met betrokkenen. Op dit moment kunnen de RvT noch de organisatie van het NFM op uitkomsten van het onderzoek vooruitlopen."

'Giftige werkomgeving'

De Volkskrant meldt op basis van anonieme bronnen dat er sprake is van "negatieve berichten van personeelsleden over het leiderschap van de directeur". Er zou sprake zijn van een 'giftige werkomgeving' en een 'angstcultuur'.

Donker zegt tegen de krant dat ze klachten over een onprettige werksfeer niet herkent.