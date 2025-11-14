ECONOMIE
Hack bij RTV Noord was volgens omroep geen gerichte aanval

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 16:42
anp141125202 1
GRONINGEN (ANP) - De hack op RTV Noord was geen gerichte aanval op de journalistieke organisatie. Ook kwam het niet door het klikken op een verkeerde link door een medewerker. Het bedrijf zou slachtoffer zijn geworden van een ransomware-aanvaller die wereldwijd willekeurig organisaties aanvalt, meldt de omroep vrijdag.
De hackers claimen informatie van de omroep en privégegevens van medewerkers te hebben en proberen daarmee losgeld af te dwingen. De regionale omroep zegt als publieke organisatie geen geld te willen betalen aan criminelen. "Bovendien biedt betaling geen garantie dat gestolen data niet op het dark web belanden." Medewerkers zijn gewaarschuwd voor misbruik van hun gegevens en gerichte phising.
De hack werd op donderdagochtend 6 november ontdekt toen medewerkers niet in de systemen konden komen. Daarna vonden ICT'ers op de server een boodschap van hackers. Wat die boodschap precies was, deelt de omroep nog altijd niet.
