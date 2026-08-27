ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Diverse hulporganisaties actief in rampgebied Nepal en Tibet

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 13:54
anp270826138 1
DEN HAAG (ANP) - Diverse hulporganisaties schalen op om hulp te bieden in het grensgebied van Nepal en Tibet dat woensdag werd getroffen door plotselinge overstromingen. Onder meer UNICEF is aanwezig in de regio en ook het Rode Kruis laat weten volop bezig te zijn met de hulpverlening.
Volgens UNICEF lijkt "gezondheidszorg de belangrijkste prioriteit te zijn" op dit moment. De organisatie levert daarom onder meer medische hulpmiddelen, ondersteunt beschadigde zorginstellingen en levert tenten voor het verlenen van medische hulp. Ook helpt het kinderen en gezinnen met psychosociale zorg.
Woensdag liet het Rode Kruis al weten met hulpverleners onderweg te zijn naar het gebied om levensreddende hulp te gaan bieden. Die hulp is in volle gang, laat een woordvoerder donderdagmiddag weten.
Ook hulporganisatie CARE Nederland zegt op te schalen nu steeds duidelijker wordt welke hulp nodig is. "Mensen hebben onder meer behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, hygiënespullen en medische hulp."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

shutterstock_2665199197

Vanaf 100.000 kilometer wordt een tweedehands auto ineens veel goedkoper

89572216_m

Zie je deze alarmerende Google-melding op je telefoon? Klik vooral nergens op

generated-image

Smartphone niet meer het meest gestolen in vakantie

162242517_m

Er komt noodweer aan, vanaf vanavond alle hens aan dek

154167054_m

Is het nuttig om probiotica te slikken?

Loading