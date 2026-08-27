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India biedt Nepal hulp aan bij stroomvoorziening na ramp

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 13:51
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KATHMANDU (ANP/BLOOMBERG) - India wil buurland Nepal helpen bij zijn stroomvoorziening omdat de verwoestende overstromingen in het land schade hebben aangericht aan waterkrachtcentrales. Door de schade is volgens het energieministerie van Nepal ongeveer 8 procent van de stroomproductiecapaciteit van Nepal uitgeschakeld.
Normaal gesproken is waterkracht goed voor ruim 90 procent van de stroomproductie van Nepal. Negen waterkrachtprojecten werden geraakt bij de ramp. De overstromingen hebben ook schade aangericht aan een zonnepark. Reparatieploegen zijn al bezig met herstelwerkzaamheden om de stroomvoorziening weer op volledig niveau te brengen. Maar in de tussentijd kan Nepal dus om hulp vragen van India om tekorten te voorkomen, zegt het ministerie tegen persbureau Bloomberg.
Nepal importeert in de wintertijd ook elektriciteit uit India omdat dan de productie door waterkracht wordt gehinderd door bevriezing van rivieren. In de zomer wordt juist stroom naar India geëxporteerd.
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