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Diverse supermarkten waarschuwen voor ongare kippendijspiesjes

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 22:15
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DEN HAAG (ANP) - Diverse supermarkten waarschuwen voor kipdijspiesjes. In de verpakking van 100 gram zitten mogelijk onvoldoende gegaarde kipdijspiesjes en deze zijn daarom niet geschikt voor directe consumptie. "Eet het product niet", adviseert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Het product, met een Tenminste Houdbaar Tot-datum tussen 19 en 30 augustus was te koop bij Boni, DekaMarkt, Dirk, Nettorama, Plus, Poiesz en Spar. Klanten die het product hebben gekocht, krijgen het aankoopbedrag terug bij inlevering van het product, beloven de supermarkten.
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