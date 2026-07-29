DJI bevestigt incident PI Grave, zwijgt over dader en toedracht

GRAVE (ANP) - De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bevestigt dat er vrijdag een incident was in de Penitentiaire Inrichting in het Noord-Brabantse Grave, waarbij een gevangene een andere gevangene heeft aangevallen en verwond. Over de aard en toedracht van het incident zegt DJI niets. Advocaat Mark Nillesen zei dinsdagavond dat het slachtoffer een cliënt van hem is en dat de dader een paar maanden geleden in de PI Roermond al Kamil E., de chauffeur tijdens de moord op Peter R. de Vries, met een vork stak.

Volgens DJI moest het slachtoffer na de daad naar het ziekenhuis. Ook mag het slachtoffer aangifte doen bij de politie. De dader is voor straf in een afzonderingscel geplaatst.

Volgens advocaat Nillesen kreeg de dader bij het koken een aardappelschilmesje van personeel van de PI, waarna de dader zijn cliënt meermaals stak en sneed. DJI geeft aan geen antwoord te geven op vervolgvragen over de toedracht van het incident en de dader, deels met het oog op een politieonderzoek dat "waarschijnlijk nog gaat volgen".