Frankrijk wijst omstreden oud-chef Russia Today uit

PARIJS (ANP) - Frankrijk wijst journalist en voormalig chef van de Franse dependance van Russia Today, Xenia Fedorova, uit. Dat meldt persbureau AFP op gezag van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Fedorova werd sterk bekritiseerd om haar optredens in Franse media.

Hoewel het Kremlingezinde Russia Today in Europa een uitzendverbod kreeg opgelegd als onderdeel van een sanctiepakket tegen Rusland, dook Fedorova de laatste tijd vaker op bij andere conservatieve Franse media. Daar zou ze pro-Russische boodschappen verspreiden, volgens critici tot het propagandistische aan toe.

Zo haalt France24 in mei dit jaar een fragment van Fedorova bij nieuwszender CNews aan. Daarin drukt ze de opvolger van president Emmanuel Macron op het hart dat hij of zij er goed aan doet goede banden met Moskou te onderhouden. Ook schrijft Fedorova een column voor zondagskrant Le Journal du Dimanche, waarin ze zich vaak zou aansluiten bij Russische narratieven over het Westen en de oorlog in Oekraïne.