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Bondscoach Ehren met vier toernooidebutanten naar WK hockey

Sport
door anp
woensdag, 29 juli 2026 om 14:57
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UTRECHT (ANP) - Bondscoach Raoul Ehren van de Nederlandse hockeysters heeft vier speelsters in zijn WK-selectie opgenomen die nog niet eerder een eindtoernooi speelden. Het gaat om Rosa Fernig (Den Bosch), Daantje de Kruijff (Amsterdam), Guusje Moes en Eline Jansen (beiden Kampong).
"Vier debutanten op een eindtoernooi is natuurlijk heel mooi, zeker voor de meiden zelf", aldus Ehren in een persbericht van hockeybond KNHB. "Gezien de vele speelsters met kwaliteit, is het echt niet makkelijk om in deze selectie te komen. Maar deze meiden hebben het erg goed gedaan. We hebben een mooie mix van jonge speelsters, maar ook een aantal met erg veel ervaring. Wat ons betreft is dit de sterkste groep die we hadden kunnen kiezen."
De overige zestien speelsters in de selectie van Ehren wonnen twee jaar geleden goud op de Olympische Spelen in Parijs.
Het WK is van 15 tot en met 30 augustus in Nederland (Amstelveen) en België (Waver). Titelverdediger Oranje opent het toernooi op de eerste dag tegen Chili.
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