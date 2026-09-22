DJI-topman pleit voor meer gevangenissen met lichter regime

DEN HAAG (ANP) - Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan, is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, directeur-generaal van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), in het AD. Hij pleit in de krant voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime.

Zo zou Saris het aantal afdelingen met gedetineerden die dagelijks naar hun werk blijven gaan willen uitbreiden. Nu zijn daar negen van. "Een korte gevangenisstraf maakt meer kapot dan hij waard is. Mensen raken hun baan kwijt, hun huis. En het is duur: ze zitten achter 4 meter hoge muren en prikkeldraad terwijl zo'n zwaar regime voor hen niet nodig is."

Ook staat Saris open voor de mogelijkheid van een enkelband als alternatief voor celstraf. Hij heeft er begrip voor dat die lichte vorm van straf gevoelig ligt. "Straffen zijn ook bedoeld om te vergelden. Maar nu kunnen we mensen helemaal niet oproepen om hun straf te komen uitzitten. Of we laten ze eerder gaan. We doen momenteel dus helemáál geen recht aan de slachtoffers."