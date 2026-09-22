ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

DJI-topman pleit voor meer gevangenissen met lichter regime

Samenleving
door anp
dinsdag, 22 september 2026 om 6:12
anp220926044 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - Het kabinetsplan om het cellentekort tegen te gaan, is niet voldoende. Dat zegt Wim Saris, directeur-generaal van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), in het AD. Hij pleit in de krant voor meer penitentiaire instellingen met een lichter regime.
Zo zou Saris het aantal afdelingen met gedetineerden die dagelijks naar hun werk blijven gaan willen uitbreiden. Nu zijn daar negen van. "Een korte gevangenisstraf maakt meer kapot dan hij waard is. Mensen raken hun baan kwijt, hun huis. En het is duur: ze zitten achter 4 meter hoge muren en prikkeldraad terwijl zo'n zwaar regime voor hen niet nodig is."
Ook staat Saris open voor de mogelijkheid van een enkelband als alternatief voor celstraf. Hij heeft er begrip voor dat die lichte vorm van straf gevoelig ligt. "Straffen zijn ook bedoeld om te vergelden. Maar nu kunnen we mensen helemaal niet oproepen om hun straf te komen uitzitten. Of we laten ze eerder gaan. We doen momenteel dus helemáál geen recht aan de slachtoffers."
loading

POPULAIR NIEUWS

258774906_m

Op deze manier houd je de erfbelasting zo laag mogelijk

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

Groen gas wordt verplicht: 2 cent per kuub erbij in 2027, tot 14 cent in 2030

dnb hypotheekrente gaat harder omhoog dan spaarrente1683704906

Hypotheekrente knalt naar 4,38 procent: dit is wat je nu écht moet doen

143176723_m

Deze sporten zijn het beste voor je botten volgens de wetenschap

download (3)

Dit is de sterkste munt ter wereld — en de zwakste is bijna niets meer waard

generated-image (1)

Voor het eerst is drie jaar vast goedkoper dan één jaar: hoe dat kan (en wanneer het slim is)

Loading