Hulpverlening brandweer niet in geding door inbraakgolf

DEN HAAG (ANP) - De hulpverlening van de brandweer is niet of nauwelijks in het geding gekomen door de recente inbraakgolf in brandweerkazernes verspreid door Nederland. Dat laten de veiligheidsregio's weten na een rondvraag van ANP. Sinds begin dit jaar steeg het aantal inbraken in brandweerkazernes fors vergeleken met eerdere jaren. Daarbij werd redmateriaal gestolen, zoals knipscharen om mensen uit voertuigen te bevrijden.

Waar er in 2024 en 2025 respectievelijk 17 en 18 keer werd ingebroken in brandweerkazernes, staat de teller dit jaar al op 85, maakte de politie maandagavond bekend in het programma Opsporing Verzocht. Tijdens de eerdere rondgang van het ANP gaven 21 van de 25 veiligheidsregio's aan dat sinds begin dit jaar minstens één inbraak of poging daartoe is geweest bij een brandweerpost.

Kazernes hebben reservespullen, maar een inbraak heeft gevolgen, zeggen de veiligheidsregio's. De spullen zijn volgens Gelderland-Zuid "onmisbaar". "Je kunt je voorstellen hoe vervelend het is als dit materiaal niet op tijd voorhanden is. Gelukkig hebben we wel reservemateriaal, maar dat moet van een andere locatie komen, waarmee weer kostbare tijd verloren gaat", aldus Midden- en West-Brabant.

Aanpassingen

Na diefstal werden werkprocessen tijdelijk aangepast. Zo werd bijvoorbeeld een extra eenheid of kazerne opgeroepen die wel materiaal had, schrijven Zaanstreek-Waterland en Gelderland-Zuid. Dat kostte in sommige gevallen extra tijd.

Het gestolen redmateriaal is groot en zwaar gereedschap, schrijft Midden- en West-Brabant. Dan gaat het om knipscharen of hydraulische pompen, om te knippen, spreiden, zagen en trekken bij verkeersongevallen, instortingen of andere noodsituaties. "De gestolen gereedschappen in onze regio maakten deel uit van de standaarduitrusting van een tankautospuit en zijn bedoeld voor directe inzet bij incidenten", meldt Limburg-Noord.

Onderzoek

Op dit moment loopt er landelijk onderzoek naar de inbraken. Over het schadebedrag willen de veiligheidsregio's niets zeggen, of ze laten weten dat dit nog wordt onderzocht. De kosten van een knipschaar kunnen oplopen tot duizenden euro's.

Volgens sommige veiligheidsregio's gaat de schade verder dan de waarde van de gestolen spullen. "Inbraken in brandweerkazernes raken onze collega's. Een brandweerkazerne is de plek van waaruit zij klaarstaan om anderen te helpen. Dat mensen juist op zo'n plek inbreken en spullen meenemen of schade veroorzaken, vinden we een laffe daad", schrijft Noord-Holland-Noord.