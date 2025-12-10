Dochter accepteert Vredesprijs namens oppositiekopstuk Venezuela

OSLO (ANP) - De dochter van de Venezolaanse oppositieleider María Corina Machado heeft namens haar moeder de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst genomen. Ana Corina Sosa Machado droeg in Oslo een speech voor die door haar moeder was voorbereid. Daarin waarschuwde ze hoe fragiel democratie kan zijn.

Oppositiekopstuk Machado voert in Venezuela oppositie tegen het regime van president Nicolás Maduro. Voorzitter Jørgen Watne Frydnes van het Noors Nobelcomité stond voorafgaand aan de uitreiking in zijn speech stil bij de repressie in het Zuid-Amerikaanse land en riep Maduro op af te treden.

Machado zit ondergedoken en heeft volgens Frydnes alles geprobeerd om de ceremonie zelf bij te wonen. Dat lukte uiteindelijk niet, maar ze komt nog wel naar de Noorse hoofdstad. Hoewel de Venezolaanse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat de politica dan als voortvluchtige kan worden aangemerkt, sprak haar dochter de verwachting uit dat ze snel weer zal terugkeren naar haar thuisland.