Picnic PostNL krijgt alleen WorldTour-licentie voor 2026

AIGLE (ANP) - Wielerploeg Picnic PostNL heeft bij de toekenning van de licenties voor de WorldTour voor de komende drie jaar alleen een licentie voor het komende seizoen gekregen. De Nederlandse ploeg van Iwan Spekenbrink moet van de licentiecommissie van wielerfederatie UCI aan voorwaarden betreffende financiële criteria voldoen om ook in aanmerking te komen voor de licentie voor 2027 en 2028.

De UCI heeft aan zeventien andere ploegen een licentie voor drie jaar in de WorldTour verstrekt. Daarbij zit ook Lotto-Intermarché, de Belgische fusieploeg van Team Lotto en Intermarché-Wanty. De ploegen Cofidis en Pinarello - Q36.5 grepen op sportieve criteria naast een licentie.

De licentie voor één seizoen geldt ook voor het vrouwenteam van Picnic PostNL in de Women's WorldTour. De andere dertien ploegen kregen wel een licentie voor de komende drie jaar.