ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Picnic PostNL krijgt alleen WorldTour-licentie voor 2026

Sport
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 14:28
anp101225137 1
AIGLE (ANP) - Wielerploeg Picnic PostNL heeft bij de toekenning van de licenties voor de WorldTour voor de komende drie jaar alleen een licentie voor het komende seizoen gekregen. De Nederlandse ploeg van Iwan Spekenbrink moet van de licentiecommissie van wielerfederatie UCI aan voorwaarden betreffende financiële criteria voldoen om ook in aanmerking te komen voor de licentie voor 2027 en 2028.
De UCI heeft aan zeventien andere ploegen een licentie voor drie jaar in de WorldTour verstrekt. Daarbij zit ook Lotto-Intermarché, de Belgische fusieploeg van Team Lotto en Intermarché-Wanty. De ploegen Cofidis en Pinarello - Q36.5 grepen op sportieve criteria naast een licentie.
De licentie voor één seizoen geldt ook voor het vrouwenteam van Picnic PostNL in de Women's WorldTour. De andere dertien ploegen kregen wel een licentie voor de komende drie jaar.
loading

POPULAIR NIEUWS

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

0x0

Zilver wint van goud

ANP-543102525

De anti-verouderingssupplementen zijn niet aan te slepen, maar doen ze ook wat?

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

Loading