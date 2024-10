Dochter oud-president Bush voert campagne voor Harris

WASHINGTON (ANP) - Barbara Bush, de dochter van de Amerikaanse oud-president en Republikein George W. Bush, heeft haar steun uitgesproken voor de Democraat Kamala Harris. Ze vertelde aan People Magazine afgelopen weekend campagne te hebben gevoerd voor de vicepresident, die het over een week opneemt tegen Donald Trump in de presidentsverkiezingen.

De 42-jarige Barbara heeft geprobeerd kiezers te overtuigen op Harris te stemmen, met name om haar standpunten over vrouwenrechten. "Ik heb goede hoop dat de kiezers ons land vooruit helpen en de rechten van vrouwen beschermen."

Haar vader George Bush voerde in 2000 en 2004 succesvol campagne namens de Republikeinen. Nadat hij het Witte Huis had verlaten brak zijn vrouw Laura Bush, de moeder van Barbara, ook al met het standpunt van de partij door te zeggen dat ze voor het recht op abortus was. Bovendien verklaarde ze dat stellen van hetzelfde geslacht het recht zouden moeten hebben om te trouwen.

George en Laura hebben zich niet uitgesproken voor Harris of Trump. Ook Barbara's grootvader George H.W. Bush was een prominente Republikein en president tussen 1989 en 1993. Hij overleed in 2018.