Nieuw onderzoek naar opgepakte rivaal Turkse president Erdogan

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 9:55
ISTANBUL (ANP/AFP) - Turkse aanklagers hebben een nieuw onderzoek geopend naar de prominente oppositiepoliticus Ekrem Imamoglu. De opgepakte burgemeester van Istanbul wordt nu ook beschuldigd van belediging tijdens een hoorzitting op 6 april.
Imamoglu geldt als een belangrijke politieke rivaal van president Recep Tayyip Erdogan en is verwikkeld in meerdere strafzaken. Hij wordt onder meer beschuldigd van het leiden van een criminele organisatie. Medestanders zien die vervolging als een poging hem politiek uit te schakelen. "Er is maar één criminele organisatie in deze zaak en dat is het Openbaar Ministerie", zou het oppositiekopstuk maandag tijdens zijn proces hebben verklaard.
Aanklagers reageerden direct en maakten bekend een nieuw onderzoek in te stellen. Dat draait om "het beledigen van een ambtsdrager tijdens de uitoefening van zijn ambt" door Imamoglu. De politicus is in maart vorig jaar opgepakt en zit sindsdien vast.
