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Dode bij treinongeluk boven Londen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 22:44
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BEDFORD (ANP) - Bij een treinongeluk bij het Britse Bedford is één dode gevallen. Dat meldt de verkeerspolitie in een statement. Twee treinen botsten vrijdag op elkaar ten noorden van Londen. Meerdere andere mensen raakten gewond.
"We werken hard om vast te stellen wat er precies is gebeurd en zullen zo snel mogelijk meer informatie verstrekken", aldus de politie. Hulpdiensten zijn in groten getale ter plaatse.
Bij het ongeluk waren twee treinen betrokken die onderweg waren naar het treinstation Londen St Pancras, bevestigt treinvervoerder East Midlands Railway.
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