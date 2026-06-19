Veel stormmeldingen in midden van Nederland, NL-Alert verstuurd

DEN HAAG (ANP) - De meldkamers in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht krijgen vrijdagavond heel veel meldingen van stormschade binnen. Dat laten de veiligheidsregio's weten.

De veiligheidsregio Flevoland verstuurde kort na 23.00 uur een NL-Alert met de oproep om binnen te blijven. "Die hebben we verstuurd om mensen erop te wijzen dat ze alleen bij levensbedreigende situaties 112 moeten bellen", zegt de woordvoerder. "De meldkamer wordt echt overspoeld. We krijgen ook veel meldingen van onder meer bomen op de weg en delen die van daken zijn afgewaaid."

De Veiligheidsregio Utrecht liet eerder al weten dat het door de vele meldingen langer kan duren voordat hulpdiensten ter plaatse zijn.

Ook de Veiligheidsregio Twente meldt druk te zijn met storm- en waterschades en het ruimen van omgevallen bomen in Hengelo en omgeving. In onder meer Barneveld en Uddel sloeg de bliksem in woningen in, waardoor brand ontstond. Dat gebeurde eerder op de avond ook al bij woningen in Zeeland en Zuid-Holland.

Door het noodweer zijn meerdere bomen op het spoor gewaaid, laat spoorbeheerder ProRail weten. Volgens een woordvoerder konden reizigers veilig uit de treinen stappen die op de getroffen trajecten reden. Het gaat om verschillende trajecten in met name het midden van het land.

In Apeldoorn werd het Drakenbootfestival vroegtijdig beëindigd door het naderende noodweer, laat een woordvoerster weten.

In een groot deel van het land geldt code oranje vanwege forse onweersbuien. Op beelden is te zien dat er tijdens het overtrekken van de buien in het midden van het land vrijwel voortdurend bliksemschichten te zien zijn.