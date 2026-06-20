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Trump toont Qatarese 747 die onderdeel Air Force One-vloot wordt

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 2:02
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WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op een luchtmachtbasis in de staat Maryland een speciaal voor hem gemodificeerde Boeing 747 bekeken. Het toestel, een geschenk van Qatar, zal deel uitmaken van de presidentiële vloot Air Force One.
"Dit wordt beschouwd als het meest luxueuze vliegtuig ter wereld", zei Trump tegen een menigte op de basis. "Het is gebouwd op een niveau dat waarschijnlijk nooit meer zal worden geëvenaard."
Het vorig jaar door Qatar aangeboden vliegtuig is aangepast door defensiebedrijf L3Harris Technologies en inmiddels in de lucht getest. Het toestel is in rood, wit, donkerblauw en goud gespoten, kleuren die Trump zelf heeft gekozen en afwijken van het kleurenschema dat Air Force One al decennia lang gebruikt. Volgens Trump krijgen ook de andere vliegtuigen in de vloot de nieuwe kleuren.
Trump zei dat de modernisering nodig was om bij te blijven bij de modernere toestellen van buitenlandse leiders. "Die landen hebben veel respect voor ons, en toch hebben ze vliegtuigen die veel nieuwer en veel beter zijn. Het is eigenlijk een beetje belachelijk."
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