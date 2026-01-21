ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode bij treinongeluk Spaanse Gelida

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 1:54
anp210126001 1
GELIDA (ANP/RTR) - De machinist van de forensentrein die dinsdag in de omgeving van Barcelona op een omgevallen muur botste, is overleden. Bij het voorval raakten volgens de lokale brandweer 37 mensen gewond, van wie vier ernstig.
Het ongeluk gebeurde in de buurt van de plaats Gelida, ten noordwesten van Barcelona. De muur viel vermoedelijk om door zware regenval in het gebied. Volgens de brandweer hebben alle passagiers de trein verlaten.
Zondag vond er ook al een dodelijk treinincident plaats in Spanje, toen nabij het zuidelijk gelegen Adamuz. Twee treinen botsten daar op elkaar, wat tot nu toe tot 42 gemelde doden heeft geleid. Naar vermisten wordt nog gezocht. Tientallen mensen liggen mogelijk nog onder het puin. De twee treinen vervoerden zeker vijfhonderd passagiers.
In navolging van dat ongeluk werd op een deel van het HSL-traject tussen Madrid en Barcelona tijdelijk de maximumsnelheid omlaaggebracht. Machinisten zouden hebben aangegeven dat er problemen waren met het spoor.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading