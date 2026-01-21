Dode bij treinongeluk Spaanse Gelida

GELIDA (ANP/RTR) - De machinist van de forensentrein die dinsdag in de omgeving van Barcelona op een omgevallen muur botste, is overleden. Bij het voorval raakten volgens de lokale brandweer 37 mensen gewond, van wie vier ernstig.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de plaats Gelida, ten noordwesten van Barcelona. De muur viel vermoedelijk om door zware regenval in het gebied. Volgens de brandweer hebben alle passagiers de trein verlaten.

Zondag vond er ook al een dodelijk treinincident plaats in Spanje, toen nabij het zuidelijk gelegen Adamuz. Twee treinen botsten daar op elkaar, wat tot nu toe tot 42 gemelde doden heeft geleid. Naar vermisten wordt nog gezocht. Tientallen mensen liggen mogelijk nog onder het puin. De twee treinen vervoerden zeker vijfhonderd passagiers.

In navolging van dat ongeluk werd op een deel van het HSL-traject tussen Madrid en Barcelona tijdelijk de maximumsnelheid omlaaggebracht. Machinisten zouden hebben aangegeven dat er problemen waren met het spoor.