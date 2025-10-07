Trump overweegt noodtoestand voor leger in steden

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft geopperd een noodtoestand af te kondigen om militairen te kunnen sturen naar Amerikaanse steden, die volgens hem lijden onder uit de hand gelopen misdaad. De Amerikaanse president heeft leden van de Nationale Garde naar Chicago en Portland gestuurd tegen de wens van lokale autoriteiten, die erop wijzen dat de misdaad in hun steden juist afneemt.

"We hebben een Insurrection Act voor een reden", zei Trump in het Witte Huis. Die wet uit 1807 geeft de president de bevoegdheid het leger in het land in te zetten. "Ik zou die inroepen als er mensen worden vermoord en rechtbanken ons tegenhouden of als gouverneurs en burgemeesters ons tegenhouden."

Een federale rechter weigerde maandag de inzet van de Nationale Garde in de staat Illinois te blokkeren. De Democratische gouverneur JB Pritzker had het over een "ongrondwettelijke invasie" door de federale overheid. Eerder had een federale rechter in de staat Oregon de inzet van troepen in Portland nog tijdelijk geblokkeerd.