ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump overweegt noodtoestand voor leger in steden

Samenleving
door anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 00:20
anp071025001 1
WASHINGTON (ANP) - Donald Trump heeft geopperd een noodtoestand af te kondigen om militairen te kunnen sturen naar Amerikaanse steden, die volgens hem lijden onder uit de hand gelopen misdaad. De Amerikaanse president heeft leden van de Nationale Garde naar Chicago en Portland gestuurd tegen de wens van lokale autoriteiten, die erop wijzen dat de misdaad in hun steden juist afneemt.
"We hebben een Insurrection Act voor een reden", zei Trump in het Witte Huis. Die wet uit 1807 geeft de president de bevoegdheid het leger in het land in te zetten. "Ik zou die inroepen als er mensen worden vermoord en rechtbanken ons tegenhouden of als gouverneurs en burgemeesters ons tegenhouden."
Een federale rechter weigerde maandag de inzet van de Nationale Garde in de staat Illinois te blokkeren. De Democratische gouverneur JB Pritzker had het over een "ongrondwettelijke invasie" door de federale overheid. Eerder had een federale rechter in de staat Oregon de inzet van troepen in Portland nog tijdelijk geblokkeerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 476182881

Gele of groene kiwi, welke is de gezondste? De verschillen op een rij

shutterstock_1231279993

Zie jij ook van die zwevende vlekjes? Dit is wat ‘floaters’ zijn (en wanneer je naar de oogarts moet)

shutterstock_2540980577

Bestaat god? Dat moet wel, volgens een bestseller van twee wetenschappers

shutterstock_2624912809

Coronavirus, griep of verkoudheid? Hoe bescherm je jezelf effectief tegen virussen?

ANP-519790929

Hoe is het leven echt in een Italiaans dorp waar de huizen 1 euro kosten?

ANP-538510248

Na Noord-Korea vechten nu ook duizenden Cubanen voor Rusland

Loading