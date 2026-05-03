Dode bij woningbrand in Oldenzaal

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 17:57
OLDENZAAL (ANP) - Bij een brand in een woning in het Twentse Oldenzaal is zondagmiddag iemand om het leven gekomen. Dat laat de brandweer weten. Ook zijn er familieleden die rook hebben ingeademd. Volgens een brandweerwoordvoerder zijn twee personen naar het ziekenhuis gebracht.
De brand woedde in een tussenwoning aan de Frederik van Eedenstraat. De woning is volgens de brandweer uitgebrand. Het vuur brak rond 15.30 uur uit en is geblust.
De politie onderzoekt hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Volgens een politiewoordvoerster waren er veel mensen op de brand afgekomen en was er paniek ontstaan. Op beelden van TwenteFM is te zien dat er veel rook kwam uit een raam op de eerste verdieping van de woning.
