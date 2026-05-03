ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Israëlisch leger doodt man op Westelijke Jordaanoever

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 17:55
anp030526100 1
NABLUS (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft een 26-jarige man gedood in Nablus, in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Vier anderen zouden gewond zijn geraakt.
Het slachtoffer werd gedood door kogels, aldus het ministerie. Getuigen ter plaatse vertelden aan persbureau AFP hoe Israëlische troepen verschillende wijken van de stad in het noorden van de Westelijke Jordaanoever waren binnengedrongen. De soldaten doorzochten winkels, waarna ze vertrokken en niet veel later terugkeerden.
De confrontaties begonnen toen enkele jongeren stenen naar de voertuigen van het leger gooiden. Volgens de getuigen reageerde het leger door traangas af te vuren en vervolgens door schoten te lossen.
Het Israëlische leger heeft bevestigd "dat er mensen door kogels waren geraakt".
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

generated-image (2)

Heterofatalisme: waarom steeds meer vrouwen genoeg hebben van vaste mannen

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

Loading