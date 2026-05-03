Israëlisch leger doodt man op Westelijke Jordaanoever

NABLUS (ANP/AFP) - Het Israëlische leger heeft een 26-jarige man gedood in Nablus, in de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Vier anderen zouden gewond zijn geraakt.

Het slachtoffer werd gedood door kogels, aldus het ministerie. Getuigen ter plaatse vertelden aan persbureau AFP hoe Israëlische troepen verschillende wijken van de stad in het noorden van de Westelijke Jordaanoever waren binnengedrongen. De soldaten doorzochten winkels, waarna ze vertrokken en niet veel later terugkeerden.

De confrontaties begonnen toen enkele jongeren stenen naar de voertuigen van het leger gooiden. Volgens de getuigen reageerde het leger door traangas af te vuren en vervolgens door schoten te lossen.

Het Israëlische leger heeft bevestigd "dat er mensen door kogels waren geraakt".