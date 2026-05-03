Sinner wint masterstoernooi van Madrid voor het eerst

MADRID (ANP) - Tennisser Jannik Sinner (24) heeft de Madrid Open op zijn naam geschreven. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst won in de finale van het masterstoernooi in twee sets van de 29-jarige Duitser Alexander Zverev: 6-1 6-2.

Het was de veertiende keer dat Sinner en Zverev elkaar op het hoogste niveau troffen. Sinner won zondag voor de tiende keer en voor de negende keer op rij. De Italiaan wist zijn tegenstander zowel in de eerste als in de tweede set twee keer te breken.

Sinner is al weken niet meer te stoppen. Hij won achtereenvolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid. Sinner heeft sinds zijn zege vorige maand in Monaco de koppositie van de wereldranglijst overgenomen van Carlos Alcaraz, die nu met een polsblessure langs de kant staat.

Het was de 28e titel van Sinner in zijn loopbaan. Het was zijn eerste titel in Madrid.