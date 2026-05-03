ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Sinner wint masterstoernooi van Madrid voor het eerst

Sport
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 18:18
anp030526103 1
MADRID (ANP) - Tennisser Jannik Sinner (24) heeft de Madrid Open op zijn naam geschreven. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst won in de finale van het masterstoernooi in twee sets van de 29-jarige Duitser Alexander Zverev: 6-1 6-2.
Het was de veertiende keer dat Sinner en Zverev elkaar op het hoogste niveau troffen. Sinner won zondag voor de tiende keer en voor de negende keer op rij. De Italiaan wist zijn tegenstander zowel in de eerste als in de tweede set twee keer te breken.
Sinner is al weken niet meer te stoppen. Hij won achtereenvolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid. Sinner heeft sinds zijn zege vorige maand in Monaco de koppositie van de wereldranglijst overgenomen van Carlos Alcaraz, die nu met een polsblessure langs de kant staat.
Het was de 28e titel van Sinner in zijn loopbaan. Het was zijn eerste titel in Madrid.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

generated-image (2)

Heterofatalisme: waarom steeds meer vrouwen genoeg hebben van vaste mannen

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

Loading