Dode door mogelijke tornado in vakantieoord Albufeira

ALBUFEIRA (ANP) - In de ook bij Nederlanders geliefde kustplaats Albufeira in de Portugese Algarve is minstens een dode gevallen en zijn enkele tientallen mensen gewond geraakt door een mogelijke tornado. De autoriteiten spreken over extreme windstoten. Een deel van het dak van het restaurant van een resort stortte in, waarbij zeker negentien mensen verwondingen opliepen.

Bij het resort zou het gaan om Eden Villas & Appartements, dat ook bij Nederlandse aanbieders is te boeken. Een nabijgelegen camping is deels verwoest, tonen beelden op sociale media. Hier vielen de dode en meerdere gewonden, melden media zoals Diario do Sul. Eén persoon wordt vermist.

Het Portugese weerinstituut heeft nog niet bevestigd dat het ging om een ​​tornado, maar op video's op sociale media is het typische trechterpatroon te zien dat bij dit fenomeen hoort, aldus de nieuwssite O Minho.