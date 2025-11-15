ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Skiester Shiffrin zet zegereeks in wereldbeker weer in gang

Sport
door anp
zaterdag, 15 november 2025 om 14:12
anp151125104 1
LEVI (ANP/DPA) - Skivedette Mikaela Shiffrin heeft de eerste wereldbekerslalom van het seizoen overtuigend gewonnen. De 30-jarige Amerikaanse boekte in het Finse Levi haar 102e zege in een wereldbekerwedstrijd, de eerste van dit seizoen. Shiffrin was vorig seizoen langdurig geblesseerd en miste toen de eindzege op de slalom, een onderdeel dat ze al meer dan een decennium beheerst.
Shiffrin hield de Albanese Lara Colturi en de Duitse Emma Aicher ruim achter zich en won de slalom van Levi voor de vierde keer op rij. Vorige maand begon ze aan het olympische jaar met de vierde plaats op de reuzenslalom van het Oostenrijkse Sölden.
Shiffrin is tweevoudig olympisch en zesvoudig wereldkampioen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-540143208

Wilskracht is niet genoeg om je gewoontes te veranderen: deze drie dingen werken wel

anp 5602676

Weg met muffe winterlucht: 5 verrassend simpele trucs (van azijn tot wodka) voor frisse kleding

gandr-collage (29)

Trump volgens Epstein een vieze oude, half demente man (plus de contactenlijst van Epstein)

ANP-542061962

Japanse premier slaapt maar 2 uur per nacht en wil om 3 uur 's nachts vergaderen

13th-century-dominican-monastery-skull

Wetenschappers lossen 700 jaar oude moord op met DNA en forensisch onderzoek

586e28bd666e111e9bb328b2f1da0558,36206514

Deze hunk is nu paus Leo

Loading