Skiester Shiffrin zet zegereeks in wereldbeker weer in gang

LEVI (ANP/DPA) - Skivedette Mikaela Shiffrin heeft de eerste wereldbekerslalom van het seizoen overtuigend gewonnen. De 30-jarige Amerikaanse boekte in het Finse Levi haar 102e zege in een wereldbekerwedstrijd, de eerste van dit seizoen. Shiffrin was vorig seizoen langdurig geblesseerd en miste toen de eindzege op de slalom, een onderdeel dat ze al meer dan een decennium beheerst.

Shiffrin hield de Albanese Lara Colturi en de Duitse Emma Aicher ruim achter zich en won de slalom van Levi voor de vierde keer op rij. Vorige maand begon ze aan het olympische jaar met de vierde plaats op de reuzenslalom van het Oostenrijkse Sölden.

Shiffrin is tweevoudig olympisch en zesvoudig wereldkampioen.