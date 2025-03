Advocaat van burgemeester Istanbul Imamoglu vrijgelaten

ANKARA (ANP/RTR/BELGA) - In Turkije is de advocaat van de burgemeester van Istanbul Ekrem Imamoglu weer vrijgelaten, nadat hij een nacht in de cel had doorgebracht. Raadsman Mehmet Pehlivan is verteld dat hij het land niet mag verlaten. De arrestatie vorige week van Imamoglu, de voornaamste politieke tegenstander van president Recep Tayyip Erdogan, leidde tot massale protesten in het hele land.

Volgens de advocaat van Pehlivan werd hij opgepakt "simpelweg omdat hij de advocaat van onze burgemeester Ekrem is". Raadsman Yigit Gokcehan Kocoglu zei dat Pehlivan tijdens zijn verhoor vragen had gekregen over een geldtransfer die Pehlivan niet had uitgevoerd en over een donatie aan een liefdadigheidsinstelling.

Vorige week werd de populaire oppositiepoliticus Imamoglu gearresteerd na beschuldigingen van onder meer corruptie. Volgens zijn partij CHP, de grootste oppositiepartij van Turkije, is het onderzoek politiek gemotiveerd. Bij de protesten werden bijna 1900 mensen opgepakt.