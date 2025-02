ARNHEM (ANP) - Door een verkeersongeluk op de Westervoortsedijk in Arnhem is in de nacht van zondag op maandag rond 02.00 uur een persoon overleden, meldt de politie. Een tweede slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van het ongeval was. De politie zegt daar nog onderzoek naar te doen.