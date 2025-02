Personeel FBI getest op deelname aan onderzoek bestorming Capitool

WASHINGTON (ANP/RTR) - FBI-medewerkers in de Verenigde Staten moeten laten zien of ze hebben meegewerkt aan onderzoek naar mensen die meededen aan de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Daarmee bestaat er angst voor een nieuwe ontslagronde. Het persbureau Reuters kreeg inzage in de vragenlijst die de medewerkers moeten invullen.

"Ik weet dat ik zelf en anderen die de vragenlijst hebben ontvangen een hoop vragen en zorgen hebben, waarop ik antwoord probeer te krijgen, schrijft Chad Yarbrough, assistent-directeur van de divisie Crimineel Onderzoek op het hoofdkwartier van de FBI, in een e-mail die Reuters heeft ingezien.

Democraten en andere critici hebben gezegd dat de regering Trump een zuivering doorvoert bij de FBI en op het ministerie van Justitie, dat ook een rol heeft gespeeld in het onderzoek naar de bestorming van 6 januari en president Donald Trumps rol daarin.

Gratie verleend

Trump heeft de straffen van veertien mensen die deelnamen aan de bestorming veranderd en aan de rest gratie verleend.

Inmiddels zijn tien leidinggevenden en staffunctionarissen van de FBI ontslagen. Ook op het ministerie van Justitie zijn zeker tien mensen ontslagen, die werkten aan het onderzoek van speciaal aanklager Jack Smith tegen Trump.