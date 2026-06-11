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Dode en gewonden door aanval in de buurt van Libanees ziekenhuis

Samenleving
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 17:35
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TYRUS (ANP) - Bij een Israëlische aanval op de Zuid-Libanese stad Tyrus is een persoon gedood en raakten zeventien mensen gewond, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Bij de luchtaanval zou een woongebouw zijn geraakt in de buurt van een ziekenhuis, dat door de brokstukken ook schade opliep. Tien van de gewonden zijn medewerkers van het ziekenhuis.
Onder meer patiëntenkamers en de eerste hulpafdeling van het Hiram-ziekenhuis raakten beschadigd. Verpleegkundigen werden geraakt door rondvliegend glas en puin.
Israël heeft Tyrus de laatste weken veelvuldig onder vuur genomen. Het Israëlische leger vaardigt nu bijna dagelijks zogenoemde evacuatiebevelen uit voor grote delen van de stad. Volgens Israël worden alleen doelen van Hezbollah aangevallen.
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