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AEX-index bereikt nieuw slotrecord, plussen voor chipbedrijven

Economie
door anp
donderdag, 11 juni 2026 om 17:50
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is donderdag op de hoogste stand ooit gesloten, onder aanvoering van de chipbedrijven. Besi, ASMI en ASML wonnen tot 7,4 procent, na een flinke verhoging van de koersdoelen van de Nederlandse chipbedrijven door de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.
De Amsterdamse hoofdindex eindigde 1,1 procent hoger op een nieuw slotrecord van 1063,09 punten. Het vorige record was van 25 mei, toen sloot de AEX op 1053,27 punten. De AEX heeft donderdag ook de hoogste tussentijdse koers ooit aangescherpt.
De MidKap, met daarin de middelgrote fondsen op Beursplein 5, sloot 0,4 procent hoger op 1076,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag plussen tot 0,6 procent.
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