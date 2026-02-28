ECONOMIE
Dode en gewonden door Iraanse aanval op Tel Aviv

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 23:28
anp280226200 1
TEL AVIV (ANP/RTR/AFP) - Bij een Iraanse raketaanval op de Israëlische stad Tel Aviv is zeker één dode gevallen, melden Israëlische hulpdiensten. Ook zouden minstens 20 mensen gewond zijn geraakt.
Volgens The Times of Israel is het dodelijke slachtoffer een vrouw van in de 40. Volgens de ambulancedienst Magen David Adom is er nog een persoon ernstig gewond. De rest van de gewonden is met lichter letsel naar ziekenhuizen vervoerd.
In verschillende delen van Israël waren zaterdagavond meerdere explosies te horen, nadat het Israëlische leger meldde dat Iran een nieuwe reeks raketten had gelanceerd.
