Dubai luchthaven beschadigd, vier gewonden bij 'incident'

DUBAI (ANP/RTR/AFP) - De luchthaven van Dubai is zaterdag beschadigd geraakt bij een "incident", meldt Dubai Airports in een verklaring op X na golven van Iraanse raketaanvallen. Bij het incident raakten vier medewerkers gewond.

"Een hal op Dubai International liep lichte schade op bij een incident, dat snel onder controle was", aldus de luchthaven. Om wat voor incident het precies ging, heeft het vliegveld niet bekendgemaakt. "Dankzij de al bestaande noodplannen waren de meeste terminals al eerder ontruimd van passagiers", staat in de verklaring.

Volgens de autoriteiten in Dubai veroorzaakte een wrakstuk van een neergeschoten drone brand bij het iconische luxehotel Burj Al Arab. De brand is inmiddels onder controle. Daarbij vielen geen gewonden.

Iran heeft zaterdag, nadat Israël en de Verenigde Staten samen meerdere aanvallen uitvoerden op het land, zelf ook talloze raketten en drones afgevuurd op landen in de regio, waaronder Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit land meldt dat er 137 raketten en 209 drones op zijn grondgebied zijn afgevuurd.