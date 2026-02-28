Trump meldt dood Iraanse leider Khamenei

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de dood van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei via Truth Social bevestigd.

"Khamenei, een van de kwaadaardigste mensen ooit, is dood", schrijft hij. "Dit is niet alleen gerechtigheid voor het Iraanse volk, maar voor alle geweldige Amerikanen en mensen uit vele landen over de hele wereld die zijn gedood of verminkt door Khamenei en zijn bende bloeddorstige SCHURKEN".

Een hoge Israëlische functionaris meldde eerder op zaterdag dat de Iraanse leider is omgekomen bij Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran en dat zijn lichaam was gevonden. Iran weersprak dat.