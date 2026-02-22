ECONOMIE
Dode en meerdere gewonden na explosies in Oekraïense stad Lviv

Samenleving
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 2:45
LVIV (ANP) - Explosies in de Oekraïense stad Lviv hebben in de nacht van zaterdag op zondag een politieagente gedood en zeker vijftien mensen verwond. De burgemeester van de stad in het westen van het land spreekt van een "daad van terrorisme". De ontploffingen vonden plaats kort nadat de politie rond 00.30 uur was afgekomen op een melding over een inbraak in een winkel in het stadscentrum, aldus de openbaar aanklager van Lviv.
De eerste explosie vond plaats toen de eerste patrouilleauto arriveerde. Kort daarna volgde een tweede ontploffing toen een andere eenheid aankwam. De omgekomen politieagente was 23 jaar, melden de autoriteiten. Een politieauto en een burgerauto raakten beschadigd.
"Dit is een daad van terrorisme", schrijft de burgemeester van Lviv, dat dicht bij de Poolse grens ligt, op Facebook. "Er zijn momenteel vijftien mensen die medische hulp krijgen. Sommigen van hen zijn er zeer ernstig aan toe."
