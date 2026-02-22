ECONOMIE
JPMorgan sloot rekening van Trump een maand na Capitoolbestorming

Economie
door anp
zondag, 22 februari 2026 om 1:13
anp220226002 1
NEW YORK (ANP) - Het Amerikaanse JPMorgan Chase heeft Donald Trump en zijn bedrijf in februari 2021 meegedeeld dat hun rekeningen bij de bank werden gesloten. Dat blijkt uit nieuwe documenten die vrijdag zijn vrijgegeven als onderdeel van een rechtszaak die Trump heeft aangespannen tegen de bank en topman Jamie Dimon. Daarin eist de Amerikaanse president 5 miljard dollar schadevergoeding.
Meerdere bedrijven verbraken de banden met Trump na de bestorming van het Amerikaanse Capitool door zijn aanhangers op 6 januari 2021.
De bank gaf in de op 19 februari 2021 aan Trump en de Trump Organization verstuurde brieven geen specifieke reden voor het sluiten van de rekeningen. In een van de brieven staat slechts dat de bank soms "vaststelt dat de belangen van een cliënt niet langer worden gediend door het onderhouden van een relatie met J.P. Morgan Private Bank."
JPMorgan reageerde zaterdag niet op vragen van persbureau Reuters. De bank heeft eerder gesteld dat de rechtszaak van Trump ongegrond is.
