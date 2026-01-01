Dode gemeld bij aanhoudende protesten in Iran

TEHERAN (ANP/RTR/AFP/DPA) - Zeker een persoon is om het leven gekomen tijdens aanhoudende protesten in Iran. Het gaat volgens staatsmedia om een 21-jarig lid van de Basij, een soort militie die het regime steunt. De man zou zijn omgekomen tijdens ongeregeldheden in de provincie Lorestān.

In Iran wordt al dagen actie gevoerd, maar het is voor zover bekend de eerste keer dat daarbij iemand omkomt. De protesten begonnen in hoofdstad Teheran en hebben zich later verspreid naar andere steden.

In het land bestaat grote onvrede over hoge inflatie en andere economische problemen. Sommige betogers keren zich ook tegen het politieke systeem in de Islamitische Republiek, waar ayatollah Khamenei de hoogste leider is.

De autoriteiten hebben een dialoog aangeboden en president Masoud Pezeshkian benadrukt dat de economische situatie moet worden verbeterd. Toch zijn er ook berichten dat de veiligheidstroepen massaal worden ingezet. Ooggetuigen zeggen dat traangas en waterkanonnen worden gebruikt.