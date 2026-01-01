Amsterdam spreekt van onrustige jaarwisseling, 52 aanhoudingen

AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam blikt terug op een onrustig verlopen jaarwisseling. Naast de grote brand in de Vondelkerk is de mobiele eenheid meerdere keren in de stad ingezet en zijn zeker elf incidenten bekend waarbij hulpverleners te maken kregen met agressie en geweld, zoals bekogeld worden met vuurwerk.

Volgens de gemeente was de sfeer op verschillende plekken grimmig. "Het aantal geweldsincidenten tegen hulpverleners blijft toenemen en het misbruik van (illegaal) vuurwerk zorgt ervoor dat politieagenten, handhavers, brandweerlieden en ambulancepersoneel niet veilig hun werk kunnen doen", stelt de gemeente samen met de politie en het Openbaar Ministerie. "De noodzaak voor het landelijk vuurwerkverbod is helaas ook deze nacht weer aangetoond."

De politie arresteerde in de hoofdstad 52 mensen voor diverse strafbare feiten. De ambulance rukte 275 keer uit en de brandweer ruim driehonderd keer. Dat is een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, aldus de gemeente, politie en het OM.