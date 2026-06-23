ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode in gedrang na WK-vertoning in Jordanië

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 14:27
anp230626135 1
AMMAN (ANP/DPA) - In Jordanië is een persoon overleden door verdrukking, nadat veel fans bijeen waren gekomen voor een vertoning van de WK-wedstrijd van het land tegen Algerije. Acht anderen raakten gewond.
Duizenden voetbalfans verzamelden zich op de vroege dinsdagochtend op het Hasjemitische Plein in het centrum van hoofdstad Amman om de wedstrijd op een groot scherm te kijken.
Na afloop raakten negen mensen gewond in het gedrang. Één van hen overleefde het niet. De gewonden zijn verzorgd in het ziekenhuis en verkeren in stabiele toestand, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1892584582

Zoveel verdient het cabinepersoneel bij KLM, Transavia en EasyJet – en zó groot is het gat met de piloten

a5f6b6a2-dc5b-4ba9-a224-931d743d8d0d

Franse presentatrice van tv om seksistische opmerking over Belgische WK-speler

shutterstock_2752465121

Echt: ieder glas alcohol brengt je dood dichterbij

generated-image (1)

Verdien je goed? Dit is minimum, modaal en gemiddeld salaris in 2026

ANP-44636654

FD: "Dure villa’s in de uitverkoop: boven 5 miljoen is de glans eraf"

shutterstock_2631922019

Eigen rechter: tientallen wolven in Nederland illegaal gestroopt

Loading