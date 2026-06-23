Dode in gedrang na WK-vertoning in Jordanië

AMMAN (ANP/DPA) - In Jordanië is een persoon overleden door verdrukking, nadat veel fans bijeen waren gekomen voor een vertoning van de WK-wedstrijd van het land tegen Algerije. Acht anderen raakten gewond.

Duizenden voetbalfans verzamelden zich op de vroege dinsdagochtend op het Hasjemitische Plein in het centrum van hoofdstad Amman om de wedstrijd op een groot scherm te kijken.

Na afloop raakten negen mensen gewond in het gedrang. Één van hen overleefde het niet. De gewonden zijn verzorgd in het ziekenhuis en verkeren in stabiele toestand, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken.