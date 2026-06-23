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RIVM waarschuwt voor smog in het midden en zuiden

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 14:25
bijgewerkt om dinsdag, 23 juni 2026 om 15:29
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Woensdag en donderdag wordt de luchtkwaliteit in het midden en zuiden van het land volgens het RIVM "slecht" door smog. Op woensdag is de kans op smog het grootst in delen van Flevoland, Utrecht en in het midden en westen van Noord-Brabant en op donderdag ten zuiden van de lijn Leiden-Amersfoort-Apeldoorn.
Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat, schrijft het RIVM. Het kan leiden tot meer luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie.
Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn relatief vaak gevoelig voor smog. Het advies geldt vooral in de namiddag en de vroege avond, dan is de lucht volgens het RIVM het meest verontreinigd.
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