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Bondscoach Olsson na vier jaar weg bij handballers

Sport
door anp
dinsdag, 23 juni 2026 om 14:29
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ARNHEM (ANP) - Staffan Olsson vertrekt na bijna vier jaar als bondscoach van de Nederlandse handballers. De 62-jarige Zweed en de Nederlandse handbalbond hebben "in goed overleg" besloten het aflopende contract niet te verlengen, meldt de bond in een persbericht.
De handballers liepen afgelopen maand plaatsing voor het WK van volgend jaar mis. De afgelopen twee edities was de ploeg er wel bij.
"We zijn het er samen over eens dat, gezien de vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt, dit voor zowel het team als voor Staffan Olsson een geschikt moment is om een nieuw hoofdstuk te beginnen. De afgelopen jaren is een solide basis gelegd en zijn er belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van het team. Juist vanwege deze ontwikkeling zijn wij van mening dat de volgende fase om een nieuwe koers vraagt", licht algemeen directeur Jaap Wals van de handbalbond toe.
De zoektocht naar een opvolger gaat volgende maand van start, als Henk Groener is begonnen als nieuwe sportief directeur.
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