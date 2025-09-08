ECONOMIE
Dode man (47) in Venlo is door geweld om het leven gebracht

Samenleving
door anp
maandag, 08 september 2025 om 11:48
anp080925083 1
VENLO (ANP) - De man (47) die afgelopen woensdag dood werd gevonden aan de oevers van de Maas in Venlo is door geweld om het leven gebracht, meldt de politie maandag. "Wat er precies gebeurd is en wie hierbij betrokken zijn, is nog niet duidelijk", aldus de politie.
De man had geen vaste woon- of verblijfplaats en was een bekende van de politie. De politie vraagt getuigen opnieuw om zich te melden. Het onderzoeksteam hoopt dat omwonenden of wandelaars tussen dinsdagavond en woensdagochtend iets hebben opgemerkt dat het onderzoek kan helpen.
